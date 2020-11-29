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29 Ноября 2020, 17:13,
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Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма ответил на вопрос о продлении контракта с клубом.
«С руководством «Милана» будет общаться мой агент, в этом нет никаких проблем. Я хочу остаться в клубе надолго, посмотрим, что произойдёт.
Матч с «Фиорентиной»? Очевидно, что они пока не могут реализовать свой потенциал, мы это знаем, поэтому будем полностью сосредоточены и полны решимости привезти домой три очка.
Победы всегда приносят радость, но в то же время мы являемся обычной группой людей, которая любит проводить время вместе. Это важный элемент при достижении успеха. Хотим продолжать в том же духе», - цитирует Доннарумму.
Контракт Джанлуиджи с «Миланом» рассчитан до конца сезона.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Милан, Джанлуиджи Доннарумма