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Доннарумма ответил на вопрос о продлении контракта

29 Ноября 2020, 17:13,

Global Look Press

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма ответил на вопрос о продлении контракта с клубом.

«С руководством «Милана» будет общаться мой агент, в этом нет никаких проблем. Я хочу остаться в клубе надолго, посмотрим, что произойдёт.

Матч с «Фиорентиной»? Очевидно, что они пока не могут реализовать свой потенциал, мы это знаем, поэтому будем полностью сосредоточены и полны решимости привезти домой три очка.

Победы всегда приносят радость, но в то же время мы являемся обычной группой людей, которая любит проводить время вместе. Это важный элемент при достижении успеха. Хотим продолжать в том же духе», - цитирует Доннарумму.

Контракт Джанлуиджи с «Миланом» рассчитан до конца сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Джанлуиджи Доннарумма
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