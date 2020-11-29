Хедира: «Я точно не уйду из «Ювентуса» зимой, хотя веду диалог с Анчелотти и Моуринью»

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира высказался по поводу своего будущего. Андреа Пирло не задействует немецкого футболиста в матчах чемпионата, а на Лигу чемпионов хавбек и вовсе не был заявлен.

«Я хочу, чтобы фанаты «Ювентуса» после моего ухода вспоминали обо мне как он великом футболисте. Я не злюсь на Пирло, он не виноват в моей ситуации. Я понимаю, как он хочет играть в футбол.

Я точно не уйду в январе. Хочу отработать свой контракт до лета 2021 года. Английская Премьер-лига для меня будет вариантом, если представится возможность. Я веду диалог с Карло Анчелотти и Жозе Моуринью. Мы никогда не теряли контакта после совместной работы в «Реале», - сказал Хедира в интервью ZDF.