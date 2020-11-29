​Лаутаро Мартинес попросил одного из топ-агентов найти ему новый клуб

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес обратился к одному из топ-агентов в лице Жорже Мендеша и попросил найти ему новый клуб. Об этом на своих страницах сообщает Marca.

Отмечается, что Мендеш, клиентами которого в числе прочих являются Криштиану Роналду и Жозе Моуринью, не станет полноправным агентом Мартинеса, а будет отвечать лишь за ближайшую сделку по аргентинцу.

Лаутаро Мартинес намерен уйти из «Интера», несмотря на желание клуба сохранить форварда. Игрока слухи связывали с «Барселоной», но каталонцам сейчас сложно осуществить этот трансфер из-за финансовых проблем.