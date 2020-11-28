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​На базе «Ромы» нашли 20 снарядов времён Второй мировой войны

28 Ноября 2020, 21:26,

Евро-Футбол.Ру

На базе «Ромы» были найдены снаряды времён Второй мировой войны, о чём сообщила пресс-служба клуба. Вызванные эксперты из армии изъяли и ликвидировали около двадцати снарядов. Им понадобилось чуть больше одного часа.

Как сообщает газета Il Messaggero, снаряды были обнаружены во время работ по строительству новых тренировочных полей на базе. Опасные объекты были расположены прямо по центру тренировочной базы.

 

Отмечается, что «Рома» не останавливала тренировку, поскольку первая команда занималась совершенно в другой части базы.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рома
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