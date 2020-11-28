​На базе «Ромы» нашли 20 снарядов времён Второй мировой войны

На базе «Ромы» были найдены снаряды времён Второй мировой войны, о чём сообщила пресс-служба клуба. Вызванные эксперты из армии изъяли и ликвидировали около двадцати снарядов. Им понадобилось чуть больше одного часа.

Как сообщает газета Il Messaggero, снаряды были обнаружены во время работ по строительству новых тренировочных полей на базе. Опасные объекты были расположены прямо по центру тренировочной базы.

Grazie agli artificieri dell'@Esercito per l'operazione di bonifica degli ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale effettuata in questi giorni nel centro sportivo di Trigoria #ASRoma pic.twitter.com/2Cx6zKl9fn — AS Roma (@OfficialASRoma) November 28, 2020

Отмечается, что «Рома» не останавливала тренировку, поскольку первая команда занималась совершенно в другой части базы.