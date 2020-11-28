Маротта: Эриксен не функционирует

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28 Ноября 2020, 18:24,
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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался по поводу ситуации полузащитника Кристиана Эриксена, не получающего стабильное игровое время.
«Важный термин – функциональность. В футболе полно таких ситуаций, когда клубы подписывают футболистов, которые затем не функционируют в новой тактической схеме новой команды. Мы подписали Эриксена в январе за 20 миллионов евро. Это была отличная сделка, отличная возможность, но, естественно, тренер должен давать свою оценку и выбирать стартовый состав.
Если мы дойдём до января, и игрок попросит продать его из-за малого количества игрового времени, мы разберёмся и сделаем это без малейших споров. Конечно, мы хотим использовать возможности трансферного рынка, но непросто найти игроков, которые подойдут команде и действительно улучшат нас.
В ситуации с Эриксеном это был хороший трансфер на рынке, но просто он не совершенен функционально с точки зрения технического и тактического видения», - сказал Маротта Sky Sport Italia.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Интер Милан, Кристиан Эриксен, Джузеппе Маротта
В ситуации с Эриксеном это был хороший трансфер на рынке, но просто тренер команды Конте не совершенен функционально с точки зрения технического и тактического видения», - так будет наверное правильнее говорить..