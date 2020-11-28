Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Маротта: Эриксен не функционирует

28 Ноября 2020, 18:24,

YouTube

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался по поводу ситуации полузащитника Кристиана Эриксена, не получающего стабильное игровое время.

«Важный термин – функциональность. В футболе полно таких ситуаций, когда клубы подписывают футболистов, которые затем не функционируют в новой тактической схеме новой команды. Мы подписали Эриксена в январе за 20 миллионов евро. Это была отличная сделка, отличная возможность, но, естественно, тренер должен давать свою оценку и выбирать стартовый состав.

Если мы дойдём до января, и игрок попросит продать его из-за малого количества игрового времени, мы разберёмся и сделаем это без малейших споров. Конечно, мы хотим использовать возможности трансферного рынка, но непросто найти игроков, которые подойдут команде и действительно улучшат нас.

В ситуации с Эриксеном это был хороший трансфер на рынке, но просто он не совершенен функционально с точки зрения технического и тактического видения», - сказал Маротта Sky Sport Italia.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Кристиан Эриксен, Джузеппе Маротта
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
1
Juve164
28 Ноября 2020, 19:34

В ситуации с Эриксеном это был хороший трансфер на рынке, но просто тренер команды Конте не совершенен функционально с точки зрения технического и тактического видения», - так будет наверное правильнее говорить..

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
​Умер Диего Марадона
​Умер Диего Марадона
Моуринью выиграл тренерскую дуэль у Гвардиолы, а его «Тоттенхэм» возглавил турнирную таблицу АПЛ
Моуринью выиграл тренерскую дуэль у Гвардиолы, а его «Тоттенхэм» возглавил турнирную таблицу АПЛ
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола