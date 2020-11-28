Маротта: Эриксен не функционирует

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался по поводу ситуации полузащитника Кристиана Эриксена, не получающего стабильное игровое время.

«Важный термин – функциональность. В футболе полно таких ситуаций, когда клубы подписывают футболистов, которые затем не функционируют в новой тактической схеме новой команды. Мы подписали Эриксена в январе за 20 миллионов евро. Это была отличная сделка, отличная возможность, но, естественно, тренер должен давать свою оценку и выбирать стартовый состав.

Если мы дойдём до января, и игрок попросит продать его из-за малого количества игрового времени, мы разберёмся и сделаем это без малейших споров. Конечно, мы хотим использовать возможности трансферного рынка, но непросто найти игроков, которые подойдут команде и действительно улучшат нас.

В ситуации с Эриксеном это был хороший трансфер на рынке, но просто он не совершенен функционально с точки зрения технического и тактического видения», - сказал Маротта Sky Sport Italia.