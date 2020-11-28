​«Дженоа» неожиданно уволил спортивного директора после победы в дерби Генуи

«Дженоа» официально рассталась со спортивным директором клуба Даниэле Фаджиано. Объявление об уходе менеджера было опубликовано спустя несколько часов после того, как в прессе появились слухи о проблемах в отношениях Фаджиано с президентом клуба Энрико Прециози.

Увольнение спортивного директора случилось спустя два дня после того, как «Дженоа» обыграл «Сампдорию» в дерби Генуи в рамках Кубка Италии.

Стоит отметить, что Фаджиано проработал спортивным директором «Дженоа» всего лишь три месяца. Он пришёл в клуб в августе после долгого периода работы в «Парме».