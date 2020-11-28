«Милан» готовит контракт для Товена

Французский полузащитник Флорьян Товен, выступающий за «Марсель», близок к переходу в «Милан». Руководство итальянского гранда готовится предложить 27-летнему игроку долгосрочный трудовой договор, утверждает издание Sport Mediaset.

Источник отмечает, что в данный момент решается вопрос о том, будет ли переход оформлен в зимнее трансферное окно, или же «Милан» подождет до лета, когда Флорьян получит статус свободного агента.

В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 полузащитник принял участие в девяти матчах, записав на свой счет три забитых мяча и пять результативных передач.