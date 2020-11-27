Фонсека: «Итальянские клубы много работают над тактикой – это не стереотип»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека рассказал, что итальянские клубы много работают над тактикой.

«Я чувствовал себя хорошо во всех клубах, в которых был, даже в тех, где я был не очень успешен. Помимо результатов, у меня всегда были прекрасные отношения с людьми, которые работали со мной.

В Италии клубы много времени уделяют тактике - это не стереотип. Каждый матч – это отдельная история. Это помогает мне понять, как «Интер» Моуринью побеждал. Раньше я всегда был одержим владением мячом, но здесь научился ценить другие моменты, например, переходы в атаку.

ВАР? Он принес справедливость. Офсайд – это всегда офсайд, даже в том случае, если игрок забрался в него лишь на два сантиметра», - цитирует Фонсеку Quarantena da Bola.