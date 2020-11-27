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Агент рассказал о состоянии Миранчука

27 Ноября 2020, 21:57,

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Агент полузащитник «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинёв рассказал о самочувствии своего клиента, у которого ранее был выявлен коронавирус.

«По моей информации, всё в порядке. По крайне мере, по самочувствию все нормально. А тест — это тест», - цитирует Шпинёва «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Миранчук вышел на замену в последнем матче «Аталанты» в групповом этапе Лиги чемпионов, в котором итальянский клуб одержал победу над «Ливерпулем» (2:0).

После своего перехода Миранчук принял участие лишь в четырёх матчах «Аталанты», выйдя во всех случаях на замену. На счету россиянина два забитых гола.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Алексей Миранчук, Вадим Шпинев
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