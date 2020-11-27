Агент рассказал о состоянии Миранчука

Агент полузащитник «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинёв рассказал о самочувствии своего клиента, у которого ранее был выявлен коронавирус.

«По моей информации, всё в порядке. По крайне мере, по самочувствию все нормально. А тест — это тест», - цитирует Шпинёва «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Миранчук вышел на замену в последнем матче «Аталанты» в групповом этапе Лиги чемпионов, в котором итальянский клуб одержал победу над «Ливерпулем» (2:0).

После своего перехода Миранчук принял участие лишь в четырёх матчах «Аталанты», выйдя во всех случаях на замену. На счету россиянина два забитых гола.