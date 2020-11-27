Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Пирло высказался о смерти Марадоны

27 Ноября 2020, 21:36,

Global Look Press

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло высказался о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

«Он был кумиром для всех нас, детей, которые хотели играть в футбол. Я помню первый чемпионат мира, который я посмотрел, в тот год он с Аргентиной выиграл турнир. Я ходил в школу и пытался забить тот гол, который он забил Англии, обведя нескольких соперников.

Это уникальный футболист, который навсегда останется в истории футбола. Мне посчастливилось встретиться с ним несколько раз, у меня есть фотография на память, я рад, что она лежит в моем альбоме», - цитирует Пирло пресс-служба туринского клуба.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Диего Марадона, Андреа Пирло
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
​Умер Диего Марадона
​Умер Диего Марадона
Моуринью выиграл тренерскую дуэль у Гвардиолы, а его «Тоттенхэм» возглавил турнирную таблицу АПЛ
Моуринью выиграл тренерскую дуэль у Гвардиолы, а его «Тоттенхэм» возглавил турнирную таблицу АПЛ
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола