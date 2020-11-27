Пирло высказался о смерти Марадоны

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27 Ноября 2020, 21:36,
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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло высказался о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.
«Он был кумиром для всех нас, детей, которые хотели играть в футбол. Я помню первый чемпионат мира, который я посмотрел, в тот год он с Аргентиной выиграл турнир. Я ходил в школу и пытался забить тот гол, который он забил Англии, обведя нескольких соперников.
Это уникальный футболист, который навсегда останется в истории футбола. Мне посчастливилось встретиться с ним несколько раз, у меня есть фотография на память, я рад, что она лежит в моем альбоме», - цитирует Пирло пресс-служба туринского клуба.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Диего Марадона, Андреа Пирло