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Алексей Миранчук заразился коронавирусом

27 Ноября 2020, 20:53,

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Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук заразился коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, футболист был незамедлительно изолирован в соответствии с правилами, изложенными в медицинском протоколе.

Все футболисты «Аталанты» вновь сдадут тесты на коронавирус сегодня вечером.

25-летний полузащитник принял участие в четырех матчах клуба из Бергамо в нынешнем сезоне и отметился двумя забитыми голами. Заметим, что Алексей ещё ни разу не появлялся в стартовом составе «Аталанты».

Напомним, что Миранчук находился в сборной России на ноябрьских матчах.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Аталанта, Алексей Миранчук
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