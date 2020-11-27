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27 Ноября 2020, 20:53,
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Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук заразился коронавирусом.
Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, футболист был незамедлительно изолирован в соответствии с правилами, изложенными в медицинском протоколе.
Все футболисты «Аталанты» вновь сдадут тесты на коронавирус сегодня вечером.
25-летний полузащитник принял участие в четырех матчах клуба из Бергамо в нынешнем сезоне и отметился двумя забитыми голами. Заметим, что Алексей ещё ни разу не появлялся в стартовом составе «Аталанты».
Напомним, что Миранчук находился в сборной России на ноябрьских матчах.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Аталанта, Алексей Миранчук