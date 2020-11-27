Гасперини: «Победа над «Ливерпулем» добавит нам уверенности»

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини считает, что победа над «Ливерпулем» (2:0) добавит его команде уверенности.

«Победа на «Энфилде» доставила нам большое удовольствие. Это был волшебный вечер для нас. Думаю, что такая победа добавит нам уверенности и энергии. Мы должны перенести такой же настрой на чемпионат и последующие игры.

Серия А – это сбалансированный чемпионат, так будет всегда. В Италии все матчи являются сложными. Мы всё уже понимаем, если кто-то считает иначе, то это их проблемы. К тому же на неделе мы каждый раз играем в Лиге чемпионов – это непросто. Это особенный сезон, но нужно оставаться спокойными», - цитирует Гасперини пресс-служба «Аталанты».