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​Мальдини подтвердил интерес «Милана» к Товену

27 Ноября 2020, 18:36,

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Технический директор «Милана» Паоло Мальдини подтвердил интерес клуба к вингеру «Марселя» Флорьяну Товену.

Действующий контракт 27-летнего Товена с провансальским клубом рассчитан до конца текущего сезона.

«У Товена истекает контракт, поэтому с экономической точки зрения это интересный вариант. Он является игроком высокого уровня. Судя по возрасту, это не совсем тот тип игроков, которых мы приглашали в последние годы. Правильный микс – это сочетание молодых игроков с более опытными», - сказал Мальдини в интервью Telefoot.

В тринадцати матчах этого сезона Флорьян Товен забил три гола и отдал пять голевых передач.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Марсель, Паоло Мальдини, Флорьян Товен
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