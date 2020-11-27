​Мальдини подтвердил интерес «Милана» к Товену

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини подтвердил интерес клуба к вингеру «Марселя» Флорьяну Товену.

Действующий контракт 27-летнего Товена с провансальским клубом рассчитан до конца текущего сезона.

«У Товена истекает контракт, поэтому с экономической точки зрения это интересный вариант. Он является игроком высокого уровня. Судя по возрасту, это не совсем тот тип игроков, которых мы приглашали в последние годы. Правильный микс – это сочетание молодых игроков с более опытными», - сказал Мальдини в интервью Telefoot.

В тринадцати матчах этого сезона Флорьян Товен забил три гола и отдал пять голевых передач.