«Интер» назвал сумму, какую хочет получить за трансфер Эриксена

Датский хавбек Кристиан Эриксен, правами на которого владеет миланский «Интер», может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Об этом рапортует издание Tuttosport.

Согласно данным источника, руководство «нерадзурри» определилось с суммой, которую хочет выручить с продажи 28-летнего полузащитника. Итальянский гранд намерен получить 30 миллионов евро. Также «Интер» может рассмотреть вариант обмена Эриксена на другого футболиста.

Кристиан перебрался в миланский клуб зимой 2020-го года из лондонского «Тоттенхэма» за 20 миллионов евро. Стороны подписали контракт до середины 2024-го года.