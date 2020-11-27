«Интер» назвал сумму, какую хочет получить за трансфер Эриксена

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27 Ноября 2020, 13:57,
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Датский хавбек Кристиан Эриксен, правами на которого владеет миланский «Интер», может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Об этом рапортует издание Tuttosport.
Согласно данным источника, руководство «нерадзурри» определилось с суммой, которую хочет выручить с продажи 28-летнего полузащитника. Итальянский гранд намерен получить 30 миллионов евро. Также «Интер» может рассмотреть вариант обмена Эриксена на другого футболиста.
Кристиан перебрался в миланский клуб зимой 2020-го года из лондонского «Тоттенхэма» за 20 миллионов евро. Стороны подписали контракт до середины 2024-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Интер Милан, Кристиан Эриксен, Трансферы футбола - зима 2021