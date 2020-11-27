Товен решил перейти в «Милан»

|
27 Ноября 2020, 10:59,
|
|
Атакующий полузащитник «Марселя» Флорьян Товен готов сменить клубную прописку в грядущее трансферное окно.
Согласно информации издания TodoFichajes, 27-летний французский вингер отказался продлевать трудовое соглашение с провансальцами и решил продолжить карьеру в чемпионате Италии, где интерес к нему проявляет «Милан».
Флорьян защищает цвета «Марселя» с 2017-го года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции полузащитник принял участие в девяти поединках, записав на свой счет три забитых мяча и пять результативных передач.
Ранее СМИ сватали Товена в английский «Лестер».
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Милан, Трансферы футбола - зима 2021, Флорьян Товен