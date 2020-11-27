Товен решил перейти в «Милан»

Атакующий полузащитник «Марселя» Флорьян Товен готов сменить клубную прописку в грядущее трансферное окно.

Согласно информации издания TodoFichajes, 27-летний французский вингер отказался продлевать трудовое соглашение с провансальцами и решил продолжить карьеру в чемпионате Италии, где интерес к нему проявляет «Милан».

Флорьян защищает цвета «Марселя» с 2017-го года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции полузащитник принял участие в девяти поединках, записав на свой счет три забитых мяча и пять результативных передач.

Ранее СМИ сватали Товена в английский «Лестер».