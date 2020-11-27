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Ибрагимович ведёт переговоры о возвращении в сборную Швеции

27 Ноября 2020, 08:17,

Global Look Press

39-летний форвард Златан Ибрагимович намерен вернуться в сборную Швеции. Об этом рассказал главный тренер национальной команды Янне Андерсон.

«Когда мы узнали о желании Ибрагимовича вернуться в сборную Швеции, то решили обсудить это как можно скорее. Мы организовали встречу, чему я очень рад. Беседа со Златаном прошла достаточно хорошо, мы продолжим этот диалог в дальнейшем», - приводит слова тренера пресс-служба федерации футбола страны.

Златан сыграл 116 матчей за сборную Швеции, в которых забил 62 мяча. Летом 2016-го года состоялся его прощальный матч за национальную команду.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Златан Ибрагимович, Сборная Швеции
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