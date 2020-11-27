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Гаттузо: «Смерть Марадоны - огромная потеря, он был с другой планеты»

27 Ноября 2020, 08:10,

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Наставник «Наполи» Дженнаро Гаттузо выразил соболезнования в связи со смертью легенды мирового футбола Диего Армандо Марадоны.

«Марадона - гордость Неаполя. Жители этого города наблюдали вживую за его игрой. Диего защищал десятый номер, весь Неаполь, заставил местных болельщиков мечтать.

Смерть Диего - огромная потеря. Он был с другой планеты. Легенда», - передает слова Гаттузо портал Goal.

Марадона умер в среду, 25-го ноября. Ему было 60 лет. Легенда футбола скончался из-за остановки сердца.

Диего сыграл за сборную Аргентины 91 поединок и забил 34 мяча. В составе команды Диего выиграл ЧМ-1986, который состоялся в Мексике.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Диего Марадона, Дженнаро Гаттузо
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