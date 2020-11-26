В декабре «Ювентус» предпримет очередную попытку продлить контракт с Дибалой

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26 Ноября 2020, 16:59,
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«Ювентус» и Пауло Дибала продолжают вести переговоры о продлении контракта.
Как сообщает La Stampa, в ближайшее время состоится встреча между руководством «Ювентуса» и представителями футболиста. Ожидается, что обсуждение пройдёт в декабре.
Дибала запрашивает больше денег, чем «Ювентус» на данный момент готов предложить, именно по этой причине стороны не могут прийти к соглашению уже долгое время.
Действующий контракт 27-летнего аргентинца с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
В нынешнем сезоне Дибала сыграл восемь матчей за «Ювентус» во всех турнирах и отметился одним забитым голом.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ювентус, Пауло Дибала