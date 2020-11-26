В декабре «Ювентус» предпримет очередную попытку продлить контракт с Дибалой

«Ювентус» и Пауло Дибала продолжают вести переговоры о продлении контракта.

Как сообщает La Stampa, в ближайшее время состоится встреча между руководством «Ювентуса» и представителями футболиста. Ожидается, что обсуждение пройдёт в декабре.

Дибала запрашивает больше денег, чем «Ювентус» на данный момент готов предложить, именно по этой причине стороны не могут прийти к соглашению уже долгое время.

Действующий контракт 27-летнего аргентинца с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне Дибала сыграл восемь матчей за «Ювентус» во всех турнирах и отметился одним забитым голом.