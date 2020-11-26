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Де Лаурентис – Марадоне: «Ты являешься синтезом гения и безрассудства»

26 Ноября 2020, 15:19,

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Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис высказался о смерти Диего Марадоны.

«Дорогой Диего, ты останешься великим свидетельством того, что такое мужчина со всей его хрупкостью, силой и абсолютной любовью к жизни и к ближнему. Уникальный и неповторимый человек.

Многие считают, что ты являешься синтезом гения и безрассудства.

Я считаю правильным назвать стадион «Наполи» твоим именем, чтобы ты по-прежнему оставался с нами во время непростого пути.

Это были незабываемые годы для всех неаполитанцев. Спасибо, Диего, ты здесь, и ты останешься с нами», - цитирует де Лаурентиса пресс-служба клуба из Неаполя.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Диего Марадона, Аурелио Де Лаурентис
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