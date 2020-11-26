Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

Ибрагимович: «Марадона не умер, он бессмертен»

26 Ноября 2020, 08:58,

Global Look Press

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович отреагировал на смерть легенды аргентинского футбола Диего Армандо Марадоны.

«Диего не умер, он бессмертен. Всевышний дал миру самого талантливого футболиста в истории. Марадона будет жить вечно», - гласит сообщение 39-летнего шведского форварда в «Инстаграме».

Марадона скончался в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. Напомним, что Диего был выписан из больницы 11-го ноября. Он перенес операцию из-за субдуральной гематомы.

В бытность футболистом Марадона поиграл за «Аргентинос Хуниорс», «Боку Хуниорс», «Барселону», «Наполи», «Севилью» и «Ньюэллс Олд Бойз».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Златан Ибрагимович, Диего Марадона
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
​Умер Диего Марадона
​Умер Диего Марадона
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола