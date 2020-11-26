Ибрагимович: «Марадона не умер, он бессмертен»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович отреагировал на смерть легенды аргентинского футбола Диего Армандо Марадоны.

«Диего не умер, он бессмертен. Всевышний дал миру самого талантливого футболиста в истории. Марадона будет жить вечно», - гласит сообщение 39-летнего шведского форварда в «Инстаграме».

Марадона скончался в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. Напомним, что Диего был выписан из больницы 11-го ноября. Он перенес операцию из-за субдуральной гематомы.

В бытность футболистом Марадона поиграл за «Аргентинос Хуниорс», «Боку Хуниорс», «Барселону», «Наполи», «Севилью» и «Ньюэллс Олд Бойз».