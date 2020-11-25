Кулибали: «Сложно сдержать Ибрагимовича»

Центральный защитник «Наполи» Калиду Кулибали высказался о воскресном положении от «Милана» (1:3).

«Это был важный матч, жаль, что мы проиграли его. Мы знаем, что сделали не так, у нас не было правильного настроя, несколько эпизодов решили исход игры.

Сложно сдержать Ибрагимовича, он забил два непростых гола.

В техническом плане мы провели хороший матч. Критика мотивирует нас, мы хотим доказать, что люди делают неправильные выводы.

У нас нет никаких проблем с тренерским штабом. Мы на 100% поддерживаем Гаттузо. Мы проиграли лидеру чемпионата, важно понимать это», - цитирует Кулибали Football Italia.