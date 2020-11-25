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Ибрагимович скучает по сборной Швеции

25 Ноября 2020, 18:20,

УЕФА

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался по поводу сборной Швеции.

«Если вы спросите меня, скучаю ли я по сборной Швеции, я лишь скажу «да». Я хочу сыграть на «Фрэндс Арене», увидеть жёлтую стену и уйти с поля в жёлтой футболке. Моя карьера ещё не подошла к концу.

Я не знаю Янне Андерссона. Я никогда его не судил. То, что я говорил о нём, было лишь комментарием по поводу решений, которые он принимал», - рассказал Ибрагимович в интервью Aftonbladet.

Златан Ибрагимович в последний раз играл за сборную Швеции на чемпионате Европы 2016 года. 39-летний швед в настоящий момент занимает первое место в гонке бомбардиров Серии А.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Сборная Швеции
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