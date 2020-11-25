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​Гаттузо опровергает конфликт в «Наполи»

25 Ноября 2020, 17:41,

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Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо опроверг информацию о том, что после поражения от «Милана» в раздевалке команды случился конфликт.

«Мы показываем хороший футбол, но нам нужна злость и дух соперничества. Я счастлив. Если кто-то думал, что мы должны набрать 130 очков, это не моя проблема.

Я говорил с командой после поражения от «Милана». Я высказался, но конфликта не было», - рассказал Гаттузо на пресс-конференции перед матчем Лиги Европы против «Риеки».

На текущий момент «Наполи» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Наполи, Дженнаро Гаттузо
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