Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Ибрагимович назвал сроки своего восстановления

25 Ноября 2020, 14:49,

Global Look Press

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович назвал сроки своего восстановления после травмы, полученной в матче чемпионата Италии против «Наполи».

«Ничего страшного не произошло. Я вернусь через одну-две недели», - рассказал Златан в интервью Aftonbladet.

39-летний Златан Ибрагимович в шести проведённых матчах в этом чемпионате Италии забил 10 голов. Именно швед возглавляет гонку бомбардиров Серии А, опережая Криштиану Роналду на два гола.

Стоит добавить, что Ибрагимович завоевал приз лучшему футболисту года в Швеции. Форвард заявил, что рассчитывает завоевать эту награду и в 50 лет.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Златан Ибрагимович
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