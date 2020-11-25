Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович назвал сроки своего восстановления после травмы, полученной в матче чемпионата Италии против «Наполи».

«Ничего страшного не произошло. Я вернусь через одну-две недели», - рассказал Златан в интервью Aftonbladet.

39-летний Златан Ибрагимович в шести проведённых матчах в этом чемпионате Италии забил 10 голов. Именно швед возглавляет гонку бомбардиров Серии А, опережая Криштиану Роналду на два гола.

Стоит добавить, что Ибрагимович завоевал приз лучшему футболисту года в Швеции. Форвард заявил, что рассчитывает завоевать эту награду и в 50 лет.