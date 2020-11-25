Ибрагимович: «Хочу стать лучшим футболистом Швеции и в 50 лет»

39-летний форвард Златан Ибрагимович поделился эмоциями от получения награды лучшему футболисту Швеции.

«Я не собираюсь завершать карьеру при пустых трибунах. Мне вручили 12-й «Золотой мяч» в Швеции, значит, эта награда для болельщиков. Надеюсь, что в скором времени все нормализуется и зрители вернутся на стадионы. Хочу выиграть эту награду и в 50 лет», - приводит слова Ибрагимовича издание Aftonbladet.

Бомбардир вернулся в итальянский клуб в минувшее зимнее трансферное окно. Его контракт с «россонери» рассчитан до лета 2021-го года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Златан провел шесть поединков и забил десять мячей.