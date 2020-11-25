Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Ибрагимович признан футболистом года в Швеции

25 Ноября 2020, 11:40,

Global Look Press

39-летний нападающий Златан Ибрагимович, выступающий в чемпионате Италии за «Милан», признан лучшим футболистом года в Швеции. Об этом информирует издание Afronbladet.

Стоит отметить, что форвард получил эту награду в 12-й раз в своей карьере. Ибрагимович выигрывал приз в 2005-м году, а затем получал ее десять раз подряд с 2007-го по 2016-й год.

Златан вернулся в миланский гранд в минувшее зимнее трансферное окно, подписав краткосрочный трудовой договор до завершения сезона-2019/2020. В конце августа нападающий продлил соглашение до лета 2021-го года.

В текущем розыгрыше Серии А Ибрагимович провел шесть матчей и забил десять голов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Златан Ибрагимович
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