Ибрагимович признан футболистом года в Швеции

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25 Ноября 2020, 11:40,
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39-летний нападающий Златан Ибрагимович, выступающий в чемпионате Италии за «Милан», признан лучшим футболистом года в Швеции. Об этом информирует издание Afronbladet.
Стоит отметить, что форвард получил эту награду в 12-й раз в своей карьере. Ибрагимович выигрывал приз в 2005-м году, а затем получал ее десять раз подряд с 2007-го по 2016-й год.
Златан вернулся в миланский гранд в минувшее зимнее трансферное окно, подписав краткосрочный трудовой договор до завершения сезона-2019/2020. В конце августа нападающий продлил соглашение до лета 2021-го года.
В текущем розыгрыше Серии А Ибрагимович провел шесть матчей и забил десять голов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
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