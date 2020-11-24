Защитник «Ромы» Крис Смоллинг имеет проблемы с коленом, сообщает на своих страницах TuttoMercartoWeb. По данным источника, вернувшийся к тренировкам после пищевого отравления 31-летний футболист почувствовал дискомфорт в колене.

Крис Смоллинг в этом сезоне провёл за «Рому» четыре матча в различных соревнованиях. В октябре защитник уже пропускал ряд матчей из-за травмы.

В восьми турах чемпионата Италии «Рома» набрала семнадцать очков. Команда Паулу Фонсеки располагается на третьей позиции в турнирной таблице Серии А. Отставание от лидирующего «Милана» составляет три балла.