​Гасперини покинет «Аталанту» только ради «Ювентуса»

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24 Ноября 2020, 15:41,
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Джан Пьеро Гасперини вот уже четыре года работает в «Аталанте», причём работает успешно – команда стала выступать в Лиге чемпионов. На днях специалист продлил контракт с клубом из Бергамо до конца июня 2023 года.
Как сообщает Corriere di Bergamo, «Аталанта» и Гасперини могут построить отношения, подобные отношениям сэра Алекса Фергюсона и «Манчестер Юнайтед». Стороны могут разойтись только по собственной воле.
На страницах газеты отмечается, что только предложение от «Ювентуса» могло бы заставить Гасперини оставить «Аталанту».
В среду, 25 ноября, «Аталанта» проведёт матч Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Аталанта, Джан Пьеро Гасперини
Если все получается с Аталантой так пусть и остается там. Зачем нужен очередной Сарри.