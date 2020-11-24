​Гасперини покинет «Аталанту» только ради «Ювентуса»

Джан Пьеро Гасперини вот уже четыре года работает в «Аталанте», причём работает успешно – команда стала выступать в Лиге чемпионов. На днях специалист продлил контракт с клубом из Бергамо до конца июня 2023 года.

Как сообщает Corriere di Bergamo, «Аталанта» и Гасперини могут построить отношения, подобные отношениям сэра Алекса Фергюсона и «Манчестер Юнайтед». Стороны могут разойтись только по собственной воле.

На страницах газеты отмечается, что только предложение от «Ювентуса» могло бы заставить Гасперини оставить «Аталанту».

В среду, 25 ноября, «Аталанта» проведёт матч Лиги чемпионов против «Ливерпуля».