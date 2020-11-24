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​Гасперини покинет «Аталанту» только ради «Ювентуса»

24 Ноября 2020, 15:41,

Global Look Press

Джан Пьеро Гасперини вот уже четыре года работает в «Аталанте», причём работает успешно – команда стала выступать в Лиге чемпионов. На днях специалист продлил контракт с клубом из Бергамо до конца июня 2023 года.

Как сообщает Corriere di Bergamo, «Аталанта» и Гасперини могут построить отношения, подобные отношениям сэра Алекса Фергюсона и «Манчестер Юнайтед». Стороны могут разойтись только по собственной воле.

На страницах газеты отмечается, что только предложение от «Ювентуса» могло бы заставить Гасперини оставить «Аталанту».

В среду, 25 ноября, «Аталанта» проведёт матч Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Аталанта, Джан Пьеро Гасперини
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Комментарии (1)
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beorn_n
24 Ноября 2020, 16:48

Если все получается с Аталантой так пусть и остается там. Зачем нужен очередной Сарри.

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