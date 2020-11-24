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Мхитарян продлит контракт с «Ромой»

24 Ноября 2020, 11:46,

Global Look Press

Хавбек «Ромы» Генрих Мхитарян близок к пролонгации сотрудничества с римским клубом, об этом рапортует издание La Gazzetta Dello Sport.

Действующий трудовой договор 31-летнего полузащитника с итальянским клубом истекает летом 2021-го года. Ожидается, что стороны могут объявить о продлении сотрудничества до католического Рождества.

Напомним, что Мхитарян перешел в «Рому» на правах аренды из лондонского «Арсенала». В сентябре этого года римский клуб оформил полноценный трансфер игрока.

В текущем сезоне Серии А Генрих сыграл восемь матчей, забил пять голов и сделал четыре ассиста.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рома, Генрих Мхитарян
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