Мхитарян продлит контракт с «Ромой»

Хавбек «Ромы» Генрих Мхитарян близок к пролонгации сотрудничества с римским клубом, об этом рапортует издание La Gazzetta Dello Sport.

Действующий трудовой договор 31-летнего полузащитника с итальянским клубом истекает летом 2021-го года. Ожидается, что стороны могут объявить о продлении сотрудничества до католического Рождества.

Напомним, что Мхитарян перешел в «Рому» на правах аренды из лондонского «Арсенала». В сентябре этого года римский клуб оформил полноценный трансфер игрока.

В текущем сезоне Серии А Генрих сыграл восемь матчей, забил пять голов и сделал четыре ассиста.