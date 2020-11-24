«Интер» и «Реал» могут обменяться звёздными игроками

Миланский «Интер» и мадридский «Реал» вступили в переговоры об обмене футболистами, об этом рапортует издание Sky Germany.

В случае если стороны договорятся, датский полузащитник Кристиан Эриксен перейдет в испанский гранд, а в обратном направлении последует хавбек Иско. Официально о сделке может быть объявлено в зимнее трансферное окно.

Оба футболиста не получают стабильной игровой практики в своих нынешних командах, поэтому вполне могут согласиться на такое развитие карьеры.

Ранее СМИ также сообщали, что Эриксен может перейти во французский «ПСЖ», а Иско сватали в английский «Эвертон».