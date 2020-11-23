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Агент: «Интер» интересуется Муссо»

23 Ноября 2020, 23:00,

Евро-Футбол.Ру

«Интер» интересуется голкипером «Удинезе» Хуаном Муссо. Эту информацию подтвердил и агент футболиста.

«Слухи об «Интере» ходят очень давно, его считают будущим голкипером «нерадзурри». Я не общался с их руководством, но клубы связывались между собой. Хуан достиг высочайшего уровня, он восхищается Хандановичем и уважает его, мой клиент хотел бы присоединиться к «Интеру».

Мы оценим все предложения, которые у нас будут. Несколько клубов АПЛ и Ла Лиги интересуются Хуаном. Это логично, потому что он является отличным вратарем.

Думаю, что цена моего клиента составляет 30 миллионов евро, но нужно понимать, что коронавирус очень сильно бьет по рынку, так что посмотрим», - цитирует агента FcInternews.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Удинезе, Хуан Муссо
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