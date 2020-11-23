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Гасперини продлил контракт с «Аталантой»

23 Ноября 2020, 21:14,

Global Look Press

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини продлил контракт с клубом, об этом сообщил президент «Аталанты» Антонио Перкасси.

«Мы уже продлили контракт с Гасперини. Новое соглашение рассчитано до 2023 года. Это произошла ещё в конце прошлого сезона, бумаги уже подписаны. Связь между тренером и клубом становится ещё крепче», - цитирует Перкасси Sky Sports.

Предыдущее соглашение Гасперини с «Аталантой» было рассчитано до июня 2022 года.

В прошлом сезоне «Аталанта» под руководством Гасперини заняла третье место в итальянской Серии А, а также вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, где уступила «ПСЖ» (1:2).
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Аталанта, Джан Пьеро Гасперини
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