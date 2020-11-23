Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Ачерби получил новый контракт в «Лацио» перед матчем с «Зенитом»

23 Ноября 2020, 14:37,


«Лацио» достиг предварительного соглашения с защитником Франческо Ачерби о продлении контракта на два сезона до лета 2025 года. О сделке будет объявлено в ближайшее время, сообщает Football Italia.

32-летний футболист зарекомендовал себя важным звеном римской команды с 2018 года, когда его купили у «Сассуоло» за 10,5 млн евро. Главный тренер «орлов» Симоне Индзаги надеется сохранить Ачерби в команде, и переговоры, которые длились полгода, увенчались успехом.

Бывший футболист «Милана» провел за «Лацио» 106 матчей, в которых забил пять голов и четырежды ассистировал одноклубникам.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лацио, Франческо Ачерби
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Матч Швейцария - Украина отменён
Матч Швейцария - Украина отменён
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола