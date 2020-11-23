Ачерби получил новый контракт в «Лацио» перед матчем с «Зенитом»

«Лацио» достиг предварительного соглашения с защитником Франческо Ачерби о продлении контракта на два сезона до лета 2025 года. О сделке будет объявлено в ближайшее время, сообщает Football Italia.

32-летний футболист зарекомендовал себя важным звеном римской команды с 2018 года, когда его купили у «Сассуоло» за 10,5 млн евро. Главный тренер «орлов» Симоне Индзаги надеется сохранить Ачерби в команде, и переговоры, которые длились полгода, увенчались успехом.

Бывший футболист «Милана» провел за «Лацио» 106 матчей, в которых забил пять голов и четырежды ассистировал одноклубникам.