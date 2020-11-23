Роналду принял решение о своём будущем в «Ювентусе»

Португальский бомбардир Криштиану Роналду не собирается покидать туринский «Ювентус», несмотря на появившиеся слухи о возможной смене клубной прописки.

Как сообщает издание Tuttosport, 35-летний нападающий доволен работой нового главного тренера команды Андреа Пирло. Криштиану нравится играть под руководством итальянца, в связи с чем он планирует полностью отработать контракт с туринским грандом. Срок действия договора рассчитан до лета 2022-го года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии португалец провел пять поединков, записав на свой счет восемь забитых мячей (два - с пенальти) и одну результативную передачу.