Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Роналду принял решение о своём будущем в «Ювентусе»

23 Ноября 2020, 12:47,

Global Look Press

Португальский бомбардир Криштиану Роналду не собирается покидать туринский «Ювентус», несмотря на появившиеся слухи о возможной смене клубной прописки.

Как сообщает издание Tuttosport, 35-летний нападающий доволен работой нового главного тренера команды Андреа Пирло. Криштиану нравится играть под руководством итальянца, в связи с чем он планирует полностью отработать контракт с туринским грандом. Срок действия договора рассчитан до лета 2022-го года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии португалец провел пять поединков, записав на свой счет восемь забитых мячей (два - с пенальти) и одну результативную передачу.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
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Комментарии (2)
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0
attaboy
23 Ноября 2020, 13:37

ТочнаК , в ПСЫЖ

0
Misha_diablo_football
23 Ноября 2020, 13:25

А потом прямиком в ПСЖ или на худой конец к америкосам или китайцем...

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