Мальдини: «Наполи» - самая техничная команда Италии»

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22 Ноября 2020, 23:48,
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Спортивный директор «Милана» Пауло Мальдини высказался о работе главного тренера «Наполи» Дженнаро Гаттузо.
«Гаттузо – это опытный тренер. Он отлично работает, считаю, что Гаттузо идеально подходит неаполитанцам. Он тренирует, возможно, самую техничную команду Италии.
Мы иногда встречаемся с Гаттузо, но если честно, то в эти моменты говорим больше о семье, чем о футболе.
Чемпионство? Мы должны быть честными, признаюсь, что если мы не выиграем Серию А, то не будем злиться из-за этого. Я буду расстроен только в том случае, если мы не сделаем всё то, на что мы способны.
Чалханоглу? Мы постараемся удержать его, но условия контракта должны устраивать обе стороны», - цитирует Мальдини Sky Sport Italia.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Милан, Наполи, Дженнаро Гаттузо, Паоло Мальдини, Хакан Чалханоглу