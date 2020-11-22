Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Мальдини: «Наполи» - самая техничная команда Италии»

22 Ноября 2020, 23:48,

Depositphotos

Спортивный директор «Милана» Пауло Мальдини высказался о работе главного тренера «Наполи» Дженнаро Гаттузо.

«Гаттузо – это опытный тренер. Он отлично работает, считаю, что Гаттузо идеально подходит неаполитанцам. Он тренирует, возможно, самую техничную команду Италии.

Мы иногда встречаемся с Гаттузо, но если честно, то в эти моменты говорим больше о семье, чем о футболе.

Чемпионство? Мы должны быть честными, признаюсь, что если мы не выиграем Серию А, то не будем злиться из-за этого. Я буду расстроен только в том случае, если мы не сделаем всё то, на что мы способны.

Чалханоглу? Мы постараемся удержать его, но условия контракта должны устраивать обе стороны», - цитирует Мальдини Sky Sport Italia.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Наполи, Дженнаро Гаттузо, Паоло Мальдини, Хакан Чалханоглу
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