Ибрагимович – о Гаттузо: «Я восхищаюсь им»

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22 Ноября 2020, 22:58,
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о главном тренере «Наполи» Дженнаро Гаттузо.
«Я не знаю его как тренера, только как человека и товарища по команде. Я играл с ним, играл против него. Он является отличным человеком, я восхищаюсь им. У него своеобразный характер, он делает всё, чтобы побеждать.
Мой контракт? Я не являюсь тем, кто должен инициировать продление соглашения. Мне просто нужно продолжать жить и работать, а затем, когда Мальдини захочет поговорить, то мы перейдем к этому.
Сейчас мы скучаем по Пиоли, но поддерживаем контакт с ним каждый день до и после тренировок», - цитирует Ибрагимовича Sky Sports Italia.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Дженнаро Гаттузо