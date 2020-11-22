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Ибрагимович – о Гаттузо: «Я восхищаюсь им»

22 Ноября 2020, 22:58,

Global Look Press

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о главном тренере «Наполи» Дженнаро Гаттузо.

«Я не знаю его как тренера, только как человека и товарища по команде. Я играл с ним, играл против него. Он является отличным человеком, я восхищаюсь им. У него своеобразный характер, он делает всё, чтобы побеждать.

Мой контракт? Я не являюсь тем, кто должен инициировать продление соглашения. Мне просто нужно продолжать жить и работать, а затем, когда Мальдини захочет поговорить, то мы перейдем к этому.

Сейчас мы скучаем по Пиоли, но поддерживаем контакт с ним каждый день до и после тренировок», - цитирует Ибрагимовича Sky Sports Italia.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Дженнаро Гаттузо
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