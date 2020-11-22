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Майораль: «Педро и Мхитарян очень помогают мне»

22 Ноября 2020, 21:29,

Global Look Press

Нападающий «Реала» Борха Майораль, выступающий на правах аренды за «Рому», поделился эмоциями от первого забитого гола в Серии А в матче против «Пармы» (3:0).

«Я в клубе всего месяц, но уже чувствую себя комфортно. Мне помогает то, что тренер в меня верит. Мне комфортно играть с такими партнёрами, которые здорово меня приняли и во всем помогали. Чувствую себя прекрасно как на поле, так и за его пределами.

Мне очень сильно помогает Педро, у него огромный опыт. Помимо этого, я много общаюсь с Мхитаряном, эти два футболиста больше всего помогли мне», - цитирует Майораля пресс-служба римского клуба.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рома, Борха Майораль
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