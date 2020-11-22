Мхитарян – о победе над «Пармой»: «Для наших армянский героев»

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22 Ноября 2020, 21:19,
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Армянский полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян обратился к участникам конфликта в Нагорном Карабахе после победы над «Пармой» (3:0). Мхитарян отметился дублем.
«Для наших армянский героев», - написал Мхитарян в «Твиттере», сопроводив запись хэштегом «Отсавайтесь сильными».
Напомним, что конфликт в Нагорном Карабахе обострился в концовке сентября.
Мхитарян проводит нынешний сезон прекрасно, в его активе шесть голов и пять голевых передач в одиннадцати матчах «Ромы» во всех турнирах. Контракт 31-летнего футболиста с римским клубом действует до конца сезона, в соглашении предусмотрена возможность продления соглашения.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Рома, Генрих Мхитарян
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