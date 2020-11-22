Бастони: «Хочу продлить контракт с «Интером»

Защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони заявил, что готов продлить контракт с клубом.

«Обе стороны хотят продления контракта. Ответственные за это люди уже работают над сделкой.

Матч против «Торино» (4:2)? Сначала мы неправильно подошли к матчу. Возможно, сказался перерыв на сборные, потому что большинство футболистов играло три матча, поэтому мы и не проснулись в первом тайме.

Мой прогресс? Я ещё молод, но это не оправдание моим ошибкам, я хочу прогрессировать каждый день, стараюсь делать всё возможное, знаю, что могу стать гораздо лучше», - цитирует итальянского защитника DAZN.