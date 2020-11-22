Бастони: «Хочу продлить контракт с «Интером»

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22 Ноября 2020, 20:58,
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Защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони заявил, что готов продлить контракт с клубом.
«Обе стороны хотят продления контракта. Ответственные за это люди уже работают над сделкой.
Матч против «Торино» (4:2)? Сначала мы неправильно подошли к матчу. Возможно, сказался перерыв на сборные, потому что большинство футболистов играло три матча, поэтому мы и не проснулись в первом тайме.
Мой прогресс? Я ещё молод, но это не оправдание моим ошибкам, я хочу прогрессировать каждый день, стараюсь делать всё возможное, знаю, что могу стать гораздо лучше», - цитирует итальянского защитника DAZN.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Интер Милан, Алессандро Бастони