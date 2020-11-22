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Фонсека: «Мхитарян – великий профессионал»

22 Ноября 2020, 20:43,

Global Look Press

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал победу над «Пармой» (3:0).

«Мы показали отличную игру, особенно это касается первого тайма, потому что мы забили три гола и могли забить еще несколько. Мы контролировали ситуацию и во втором тайме, создали больше моментов.

Мхитариян? Я всегда говорил, что он является великим профессионалом, который отлично справляется с разными ролями, поэтому меня не удивляет, что он делает.

Мой контракт? Меня это не волнует, я сосредоточен только на матчах. Меня радует, что команда играет хорошо, важно, чтобы «Рома» побеждала и дальше, играя таким же образом». – цитирует Фонсеку Sky Sport Italia.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рома, Генрих Мхитарян, Паулу Фонсека
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