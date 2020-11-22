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Конте: «Сегодня я хотел увидеть огонь в глазах своих футболистов»

22 Ноября 2020, 19:57,

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Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал победу над «Торино» (4:2) в восьмом туре чемпионата Италии.

«Сегодня я хотел увидеть ярость, решительность и огонь в глазах своих футболистов.

Мне не понравился первый тайм, потому что мы практически не играли. Я надеюсь, что это послужит тревожным сигналом. В последние полчаса мы стали активнее прессинговать. Если вы будете давить на соперника медленно, то это ничего не даст. Сразу после этого мы забили четыре гола, но могли забить ещё больше», - цитирует Конте DAZN.

После восьми туров «Интер» с пятнадцатью очками занимает пятое место в чемпионате Италии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Антонио Конте
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