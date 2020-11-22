Лукаку: «Не считаю «Интер» большой командой»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку прокомментировал победу над «Торино» (4:2) в восьмом туре чемпионата Италии.

«Я не считаю нас большой командой. Нельзя играть так, как мы выступали в первые 60 минут. Мы не показали желание победить. Хорошо, что мы проснулись и смогли набрать три очка.

Лидер ли я? Нет, я всего лишь игрок, который хочет помочь своим товарищам по команде, мне не нравится, когда люди говорят, что я являюсь лидером. У нас много важных игроков, которые выступают за клуб долгое время. Надеюсь, что мы сможем что-то выиграть, но нам нужно делать больше, чем сегодня», - цитирует Лукаку DAZN.