«Интер» победил после 0:2, «Рома» разгромила соперника, «Сассуоло» - лидер Серии А

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22 Ноября 2020, 19:00,
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В чемпионате Италии подошли к концу некоторые матчи восьмого тура. «Интер» в домашней игре против «Торино» в начале второго тайма уступал 0:2, но стараниями Ромелу Лукаку (дубль по голам и передачам) вырвал победу - 4:2. Два мяча Генриха Мхитаряна помогли «Роме» быстро разгромить «Парму» (3:0). Победа «Сассуоло» на выезде в игре с «Вероной» (2:0) вывела сегодняшних победителей на первое место.
Протокол игры
|Интер Милан
|4:2
|Торино
|45' Дзадза Симоне (0:1)
|62' Ансальди Кристиан (0:2)
|(1:2) Санчес Алексис 64'
|(2:2) Лукаку Ромелу 67'
|(3:2) Лукаку Ромелу 84'
|(4:2) Мартинес Лаутаро 90'
Ханданович Самир • Д'Амброзио Данило 35' 65' ( Мартинес Лаутаро ( 65') • Раноккия Андреа 74' ( Де Врей Стефан ( 74') • Бастони Алессандро • 46'Хакими Ашраф • Барелла Николо • Видаль Артуро • Гальярдини Роберто 65' ( Шкриньяр Милан ( 65') • Янг Эшли 61' 74' ( Перишич Иван ( 74') • Лукаку Ромелу • Санчес Алексис 86' ( Наингголан Раджа ( 86')
Запасные: Моретти Лоренцо • Веццони Франко • Дармиан Маттео • Филип Станкович • Раду Йонуц • Эриксен Кристиан
Сиригу Сальваторе • Лянко Войнович • Н'Кулу Николя • Бремер Глейсон • Синго Уилфрид • 70'Мейте Суалихо • Ринкон Томас 85' ( Эдера Симоне ( 85') • Линетти Кароль • Ансальди Кристиан • Верди Симоне 31' 42' ( Бонаццоли Федерико ( 42') • Дзадза Симоне
22 ноября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
Протокол игры
|(1:0) Майораль Борха 28'
|(2:0) Мхитарян Генрих 32'
|(3:0) Мхитарян Генрих 41'
Миранте Антонио • Манчини Джанлука • Кристанте Бриан • Ибаньес Рожер 53' ( Жуан Жезус ( 53') • Карсдорп Рик • Вильяр Гонсало 80' ( Диавара Амаду ( 80') • Верету Жордан • Спинаццола Леонардо 80' ( Пеллегрини Лоренцо ( 80') • Педро Родригес 80' ( Перес Бруно ( 80') • Мхитарян Генрих • Майораль Борха 65' ( Перес Карлес ( 65')
Запасные: Миланезе Томмазо • Провиденс Рубен • Фератович Амир • Фарелли Симоне • Калафьори Рикардо • Пау Лопес • Подгоряну Суф
Сепе Луиджи • Грасси Альберто 82' ( Бузи Максим ( 82') • Осорио Йордан 63' ( Брунетта Хуан ( 63') • Алвеш Бруну • Гальоло Риккардо • Пеццелла Джузеппе 86' ( Иакопони Симоне ( 86') • Куцка Юрай 62' ( Карамо Янн ( 62') • Сиприен Вилан • Зом Симон • Инглезе Роберто • Жервиньо Куасси 62' ( Куртич Ясмин ( 62')
Запасные: Бругман Гастон • Корнелиус Андреас • Николусси Кавилья Ханс • Дези Якопо • Скоццарелла Маттео • Камара Дрисса • Коломби Симоне
22 ноября. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).
Протокол игры
|42' Бога Жереми (0:1)
|76' Берарди Доменико (0:2)
Сильвестри Марко • Чеккерини Федерико 68' ( Велозу Мигель ( 68') • Давидович Павел • Маньяни Джанджакомо • Цаканьи Маттиа • Тамез Адриен • Илич Иван 68' ( Удоги Дестини ( 68') • Димарко Федерико • 45'Барак Антонин • Калинич Никола 38' ( Колли Эбрима ( 38') • Ди Кармине Самуэль 78' ( Сальседо Эдди ( 78')
Запасные: Берарди Алессандро • Четин Мерт • Амионе Бруно • Терраччано Филиппо • Канчельери Маттео • Пандур Ивор • Данци Андреа
Консильи Андреа • Тольян Йереми 64' ( Айхан Кан ( 64') • Кирикеш Влад • Феррари Джанмарко • Рожерио да Силва • Локателли Мануэль • 60'Лопес Максим 56' 80' ( Марлон ( 80' ) • 90'Берарди Доменико • Джуричич Филип 74' ( Мюлдюр Мерт ( 74') • Бога Жереми 80' ( Обьянг Педро ( 80') • Распадори Джакомо 73' ( Траоре Хамед ( 73')
22 ноября. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
Протокол игры
|(1:0) Торсби Мортен 7'
|44' Реджини Васко (1:1)
|52' Орсолини Риккардо (1:2)
Аудеро Эмиль • Берешиньски Бартош • Йосида Майя • Коллей Омар • Реджини Васко 71' ( Янкто Якуб ( 71') • Торсби Мортен • 69'Экдаль Олбин • Адриен Силва 66' ( Рамирес Гастон ( 66' ) • 71'Кандрева Антонио • Квальярелла Фабио • Дамсгор Миккель
Запасные: Лерис Мехди • Феррари Алекс • Роша Кайке • Равалья Никола • Прелец Ник • Верре Валерио • Летица Карло • Ла Гумина Антонино • Габбьядини Маноло • Аскилдсен Кристоффер
Скорупски Лукаш • Де Сильвестри Лоренцо • Данило Ларанжера • Томиясу Такэхиро • Хики Аарон • 9'Схаутен Йерди 79' ( Медель Гари ( 79') • Сванберг Маттиас 69' ( Домингес Николас ( 69') • Орсолини Риккардо 86' ( Виньято Эмануэль ( 86') • Сориано Роберто • Барроу Муса 86' ( Сансоне Никола ( 86') • Паласио Родриго 42'
Запасные: Денсвил Стефано • Бальдюрссон Андри-Фаннар • Лучи Дьон Руффо • Поли Андреа • Вергани Эдоардо • Да Коста Жуниор • М'Байе Ибрахим • Пас Нехуэн
22 ноября. Стадион "Луиджи Феррарис".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Интер Милан, Рома, Сассуоло