Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Интер» победил после 0:2, «Рома» разгромила соперника, «Сассуоло» - лидер Серии А

22 Ноября 2020, 19:00,

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В чемпионате Италии подошли к концу некоторые матчи восьмого тура. «Интер» в домашней игре против «Торино»  в начале второго тайма уступал 0:2, но стараниями Ромелу Лукаку (дубль по голам и передачам) вырвал победу - 4:2. Два мяча Генриха Мхитаряна помогли «Роме» быстро разгромить «Парму» (3:0).  Победа «Сассуоло» на выезде в игре с «Вероной» (2:0) вывела сегодняшних победителей на первое место.

Протокол игры  
Интер Милан 4:2 Торино
    45' Дзадза Симоне (0:1)
    62' Ансальди Кристиан (0:2)
(1:2) Санчес Алексис 64'    
(2:2) Лукаку Ромелу 67'    
(3:2) Лукаку Ромелу 84'    
(4:2) Мартинес Лаутаро 90'    
Ханданович Самир Д'Амброзио Данило   35'   65' (Мартинес Лаутаро (   65') Раноккия Андреа   74' (Де Врей Стефан (   74') Бастони Алессандро   46' Хакими Ашраф Барелла Николо Видаль Артуро Гальярдини Роберто   65' (Шкриньяр Милан (   65') Янг Эшли   61'   74' (Перишич Иван (   74') Лукаку Ромелу Санчес Алексис   86' (Наингголан Раджа (   86')
Запасные: Моретти Лоренцо Веццони Франко Дармиан Маттео Филип Станкович Раду Йонуц Эриксен Кристиан
Сиригу Сальваторе Лянко Войнович Н'Кулу Николя Бремер Глейсон Синго Уилфрид   70' Мейте Суалихо Ринкон Томас   85' (Эдера Симоне (   85') Линетти Кароль Ансальди Кристиан Верди Симоне   31'   42' (Бонаццоли Федерико (   42') Дзадза Симоне
Запасные: Росати Антонио Сегре Джакопо Миллико Винченцо Родригес Рикардо Белотти Андреа Крюэзю Алтын Иццо Армандо Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня Буонджорно Алессандро Мурру Никола
22 ноября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
Протокол игры  
Рома 3:0 Парма
(1:0) Майораль Борха 28'    
(2:0) Мхитарян Генрих 32'    
(3:0) Мхитарян Генрих 41'    
Миранте Антонио Манчини Джанлука Кристанте Бриан Ибаньес Рожер   53' (Жуан Жезус (   53') Карсдорп Рик Вильяр Гонсало   80' (Диавара Амаду (   80') Верету Жордан Спинаццола Леонардо   80' (Пеллегрини Лоренцо (   80') Педро Родригес   80' (Перес Бруно (   80') Мхитарян Генрих Майораль Борха   65' (Перес Карлес (   65')
Запасные: Миланезе Томмазо Провиденс Рубен Фератович Амир Фарелли Симоне Калафьори Рикардо Пау Лопес Подгоряну Суф
Сепе Луиджи Грасси Альберто   82' (Бузи Максим (   82') Осорио Йордан   63' (Брунетта Хуан (   63') Алвеш Бруну Гальоло Риккардо Пеццелла Джузеппе   86' (Иакопони Симоне (   86') Куцка Юрай   62' (Карамо Янн (   62') Сиприен Вилан Зом Симон Инглезе Роберто Жервиньо Куасси   62' (Куртич Ясмин (   62')
Запасные: Бругман Гастон Корнелиус Андреас Николусси Кавилья Ханс Дези Якопо Скоццарелла Маттео Камара Дрисса Коломби Симоне
22 ноября. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).
Протокол игры  
Верона 0:2 Сассуоло
    42' Бога Жереми (0:1)
    76' Берарди Доменико (0:2)
Сильвестри Марко Чеккерини Федерико   68' (Велозу Мигель (   68') Давидович Павел Маньяни Джанджакомо Цаканьи Маттиа Тамез Адриен Илич Иван   68' (Удоги Дестини (   68') Димарко Федерико   45' Барак Антонин Калинич Никола   38' (Колли Эбрима (   38') Ди Кармине Самуэль   78' (Сальседо Эдди (   78')
Запасные: Берарди Алессандро Четин Мерт Амионе Бруно Терраччано Филиппо Канчельери Маттео Пандур Ивор Данци Андреа
Консильи Андреа Тольян Йереми   64' (Айхан Кан (   64') Кирикеш Влад Феррари Джанмарко Рожерио да Силва Локателли Мануэль   60' Лопес Максим   56'   80' (Марлон (   80'   90') Берарди Доменико Джуричич Филип   74' (Мюлдюр Мерт (   74') Бога Жереми   80' (Обьянг Педро (   80') Распадори Джакомо   73' (Траоре Хамед (   73')
Запасные: Турати Стефано Кирьякопулос Георгиос Оддеи Брайан Скьяппакассе Николас Маньянелли Франческо Бурабия Мехди Пелузо Федерико
22 ноября. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
Протокол игры  
Сампдория 1:2 Болонья
(1:0) Торсби Мортен 7'    
    44' Реджини Васко (1:1)
    52' Орсолини Риккардо (1:2)
Аудеро Эмиль Берешиньски Бартош Йосида Майя Коллей Омар Реджини Васко   71' (Янкто Якуб (   71') Торсби Мортен   69' Экдаль Олбин Адриен Силва   66' (Рамирес Гастон (   66'   71') Кандрева Антонио Квальярелла Фабио Дамсгор Миккель
Запасные: Лерис Мехди Феррари Алекс Роша Кайке Равалья Никола Прелец Ник Верре Валерио Летица Карло Ла Гумина Антонино Габбьядини Маноло Аскилдсен Кристоффер
Скорупски Лукаш Де Сильвестри Лоренцо Данило Ларанжера Томиясу Такэхиро Хики Аарон   9' Схаутен Йерди   79' (Медель Гари (   79') Сванберг Маттиас   69' (Домингес Николас (   69') Орсолини Риккардо   86' (Виньято Эмануэль (   86') Сориано Роберто Барроу Муса   86' (Сансоне Никола (   86') Паласио Родриго   42'
Запасные: Денсвил Стефано Бальдюрссон Андри-Фаннар Лучи Дьон Руффо Поли Андреа Вергани Эдоардо Да Коста Жуниор М'Байе Ибрахим Пас Нехуэн
22 ноября. Стадион "Луиджи Феррарис".
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Интер Милан, Рома, Сассуоло
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