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Белотти получил повреждение на разминке перед матчем с «Интером»

22 Ноября 2020, 17:39,

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Лидер «Торино» Андреа Белотти получил повреждение на разминке перед матчем с «Интером».

Как сообщает Sky Sports, изначально нападающий должен был выйти в основном составе, но из-за травмы оказался на скамейке запасных, вместо него на поле появился Симоне Дзадза.

На данный момент идёт 35-я минута матча, счёт пока не открыт.

26-летний Белотти в нынешнем сезоне сыграл семь матчей за «Торино» в Серии А, забил шесть голов и отдал две голевые передачи.

Контракт нападающего сборной Италии с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Торино, Андреа Белотти
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