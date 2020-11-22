Лидер «Торино» Андреа Белотти получил повреждение на разминке перед матчем с «Интером».

Как сообщает Sky Sports, изначально нападающий должен был выйти в основном составе, но из-за травмы оказался на скамейке запасных, вместо него на поле появился Симоне Дзадза.

На данный момент идёт 35-я минута матча, счёт пока не открыт.

26-летний Белотти в нынешнем сезоне сыграл семь матчей за «Торино» в Серии А, забил шесть голов и отдал две голевые передачи.

Контракт нападающего сборной Италии с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.