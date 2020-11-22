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​Иммобиле рассказал о страхе игроков «Лацио» в самолёте

22 Ноября 2020, 15:21,

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Футболисты «Лацио» испытывали страх, когда летели на частном самолёте клуба на матч чемпионата Италии против «Кротоне».

Напомним, игра была под угрозой срыва из-за плохих погодных условий в виде сильного ветра и проливных дождей.

«Нам всем было страшно в полёте, кроме Таре, Ачерби и Пароло», - рассказал Иммобиле. «Пароло совершенно сумасшедший. Он развлекался в самолёте так, будто едет на дороге. Когда мы приземлились, я спросил у партнёров, почему они не засняли меня на видео. Возможно, из-за того, что они тоже плохо провели время», - сказал Иммобиле.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, из-за закрытия аэропорта в Кротоне обратно «Лацио» улетел регулярным рейсом из другого города.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лацио, Чиро Иммобиле
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