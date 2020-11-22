Пирло заблокировал продажу троих игроков «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло заблокировал продажу троих футболистов, сообщает на своих страницах Calciomercato.com.

По данным источника, речь идёт о таких футболистах, как Адриен Рабио, Мерих Демирал и Данило. Андреа Пирло решил оставить этих игроков в своей команде.

Напомним, Андреа Пирло занял тренерский мостик «Ювентуса» летом вскоре после ухода Маурицио Сарри. В восьми турах чемпионата Италии «старая синьора» набрала шестнадцать очков и на текущую минуту занимает второе место в турнирной таблице.

На неделе в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет против «Ференцвароша».