Пирло заблокировал продажу троих игроков «Ювентуса»

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22 Ноября 2020, 14:32,
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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло заблокировал продажу троих футболистов, сообщает на своих страницах Calciomercato.com.
По данным источника, речь идёт о таких футболистах, как Адриен Рабио, Мерих Демирал и Данило. Андреа Пирло решил оставить этих игроков в своей команде.
Напомним, Андреа Пирло занял тренерский мостик «Ювентуса» летом вскоре после ухода Маурицио Сарри. В восьми турах чемпионата Италии «старая синьора» набрала шестнадцать очков и на текущую минуту занимает второе место в турнирной таблице.
На неделе в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет против «Ференцвароша».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Андреа Пирло, Адриен Рабио, Данило, Мерих Демирал