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Пирло заблокировал продажу троих игроков «Ювентуса»

22 Ноября 2020, 14:32,

Global Look Press

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло заблокировал продажу троих футболистов, сообщает на своих страницах Calciomercato.com.

По данным источника, речь идёт о таких футболистах, как Адриен Рабио, Мерих Демирал и Данило. Андреа Пирло решил оставить этих игроков в своей команде.

Напомним, Андреа Пирло занял тренерский мостик «Ювентуса» летом вскоре после ухода Маурицио Сарри. В восьми турах чемпионата Италии «старая синьора» набрала шестнадцать очков и на текущую минуту занимает второе место в турнирной таблице.

На неделе в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет против «Ференцвароша».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Андреа Пирло, Адриен Рабио, Данило, Мерих Демирал
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