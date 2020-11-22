Гендиректор «Аталанты» высказался о ситуации Миранчука

Генеральный директор «Аталанты» Умберто Марино высказался по поводу Алексея Миранчука, которому пока не особенно доверяет тренер команды Джан Пьеро Гасперини.

В субботу Миранчук отыграл только шесть минут в матче чемпионата Италии против «Специи», который завершился вничью со счётом 0:0.

«Миранчук? Безусловно, тренер лучше нас знает, какова динамика игроков в течение недели на тренировках. У Миранчука будет игровое время в следующих матчах, так как он пользуется доверием тренера и клуба. Сейчас использовать игроков нужно внимательно, потому что у нас будет очень много игр за короткий отрезок времени», - сказал Марино в интервью Sky Sport.