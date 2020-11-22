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Гендиректор «Аталанты» высказался о ситуации Миранчука

22 Ноября 2020, 12:03,

Инстаграм Алексея Миранчука

Генеральный директор «Аталанты» Умберто Марино высказался по поводу Алексея Миранчука, которому пока не особенно доверяет тренер команды Джан Пьеро Гасперини.

В субботу Миранчук отыграл только шесть минут в матче чемпионата Италии против «Специи», который завершился вничью со счётом 0:0.

«Миранчук? Безусловно, тренер лучше нас знает, какова динамика игроков в течение недели на тренировках. У Миранчука будет игровое время в следующих матчах, так как он пользуется доверием тренера и клуба. Сейчас использовать игроков нужно внимательно, потому что у нас будет очень много игр за короткий отрезок времени», - сказал Марино в интервью Sky Sport.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Аталанта, Алексей Миранчук
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Комментарии (2)
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online
22 Ноября 2020, 12:36

А что он хотел, прийти и сразу в основу, да еще на замену Иличичу?? Пусть доказывает свое право быть основным. И в те минуты, что выходит пользуется своим шансом. Кстати говоря в матче со Специей только вышел и создал опасный штрафной, который не поставили, но фол там был (вопрос к судье). Удачи Алексею!

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Марченко Максим
22 Ноября 2020, 12:29

В общем Гасперини будет выпускать Миранчука только от без исходности ,когда игроки основы либо травмируются или пропускают из за перебора жёлтых ,только тогда Алексей будет появляться ,а при здравых игроках шансы не велики,печально. Этот сезон ещё потерпим ,но если в дальнейшем так и будет продолжаться ,то Миранчуку надо будет задуматься о переходе в др. клуб ,это не дело.

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