Куадрадо: «Горд носить капитанскую повязку в «Ювентусе»

Футболист «Ювентуса» Хуан Куадрадо высказался по поводу игры с капитанской повязкой. Колумбиец был капитаном в субботнем поединке против «Кальяри» в отсутствие Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи.

«После многих лет пребывания в клубе и ощущения, что это мой дом, я очень горд носить капитанскую повязку. Я стараюсь быть лидером на поле и за его пределами. В этой команде много капитанов, и мы все вносим свой вклад», - рассказал Куадрадо в интервью DAZN.

Хуан Куадрадо выступает за «Ювентус» с 2015 года.

Напомним, «Ювентус» обыграл «Кальяри» со счётом 2:0 благодаря дублю Криштиану Роналду.