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Куадрадо: «Горд носить капитанскую повязку в «Ювентусе»

22 Ноября 2020, 11:31,

Global Look Press

Футболист «Ювентуса» Хуан Куадрадо высказался по поводу игры с капитанской повязкой. Колумбиец был капитаном в субботнем поединке против «Кальяри» в отсутствие Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи.

«После многих лет пребывания в клубе и ощущения, что это мой дом, я очень горд носить капитанскую повязку. Я стараюсь быть лидером на поле и за его пределами. В этой команде много капитанов, и мы все вносим свой вклад», - рассказал Куадрадо в интервью DAZN.

Хуан Куадрадо выступает за «Ювентус» с 2015 года.

Напомним, «Ювентус» обыграл «Кальяри» со счётом 2:0 благодаря дублю Криштиану Роналду.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Хуан Куадрадо
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