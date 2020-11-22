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​Пирло дал совет Роналду

22 Ноября 2020, 11:03,

Global Look Press

В субботу вечером «Ювентус» порадовал свою армию поклонников победой над «Кальяри» со счётом 2:0. Оба гола на свой счёт записал звёздный нападающий туринского клуба Криштиану Роналду. После игры наставник «старой синьоры» Андреа Пирло сказал несколько слов о португальце.

«Роналду – великий профессионал. Как мы все и знали, он подаёт пример всем остальным футболистам как во время матчей, так и на тренировках. Единственный совет, который я могу дать Криштиану, - продолжать в том же духе», - рассказал Пирло DAZN.

Впереди у «Ювентуса» домашний матч Лиги чемпионов против венгерского «Ференцвароша».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Андреа Пирло
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