​Пирло дал совет Роналду

В субботу вечером «Ювентус» порадовал свою армию поклонников победой над «Кальяри» со счётом 2:0. Оба гола на свой счёт записал звёздный нападающий туринского клуба Криштиану Роналду. После игры наставник «старой синьоры» Андреа Пирло сказал несколько слов о португальце.

«Роналду – великий профессионал. Как мы все и знали, он подаёт пример всем остальным футболистам как во время матчей, так и на тренировках. Единственный совет, который я могу дать Криштиану, - продолжать в том же духе», - рассказал Пирло DAZN.

Впереди у «Ювентуса» домашний матч Лиги чемпионов против венгерского «Ференцвароша».