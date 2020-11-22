«Кальяри» чудом не был разгромлен «Ювентусом», у Роналду дубль

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22 Ноября 2020, 00:40,
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«Кальяри» достаточно неплохо начал сезон и держится в середине турнирной таблице. Сардинийцы в восьмом туре играли на выезде против «Ювентуса» и, на удивление, никак себя не проявили. Соперник создал множество моментов, два их которых в конце первого тайма реализовал соскучившийся по футболу Криштиану Роналду. Победа со счетом 2:0 позволила «старой синьоре» выйти на второе место с отставанием в одно очко от «Милана».
Протокол игры
|(1:0) Роналду Криштиану 38'
|(2:0) Роналду Криштиану 42'
Буффон Джанлуиджи • Куадрадо Хуан • Демирал Мерих • Де Лихт Маттайс • Данило Луис 53' 85' ( Алекс Сандро ( 85') • Кулушевски Деян 85' ( Кьеза Федерико ( 85') • Рабио Адриен 33' 69' ( Дибала Пауло ( 69') • Мело Артур 54' 85' ( Бентанкур Родриго ( 85') • Бернардески Федерико • Мората Альваро 69' ( Маккенни Уэстон ( 69') • Роналду Криштиану
Запасные: Щесны Войцех • Вриони Джакомо • Портанова Маноло • Фработта Джанлука • Пинсольо Карло • Ди Пардо Алессандро
Краньо Алессио • Пизакане Фабио • Клаван Рагнар 70' ( Карбони Андреа ( 70') • Валюкевич Себастьян • Дзаппа Габриэле • Марин Рэзван 70' ( Калигара Фабрицио ( 70') • Рог Марко • Трипальделли Алессандро 35' 46' ( Соттил Рикардо ( 46' ) • 74'Уна Адам 81' ( Олива Кристиан ( 81') • Педро Жоао • Симеоне Джованни 80' ( Паволетти Леонардо ( 80')
Запасные: Черри Альберто • Трамони Маттео • Викарио Гульельмо • Перейро Гастон • Арести Симоне
21 ноября. Стадион "Альянц Стэдиум".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Кальяри
Думал, что первый гол отменят из-за Моратыча)
ай криро это вам не меци.. )))
Уверенная победа. Надеюсь Де Лигхт - Демираль будут стабильно так же показывать уверенную игру в обороне. Выделить кого то сложно, все отыграли неплохо. Если только Куадрадо был самым активным. Всех с победой!
На зло скептикам