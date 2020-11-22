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«Кальяри» чудом не был разгромлен «Ювентусом», у Роналду дубль

22 Ноября 2020, 00:40,

Global Look Press

«Кальяри» достаточно неплохо начал сезон и держится в середине турнирной таблице. Сардинийцы в восьмом туре играли на выезде против «Ювентуса» и, на удивление, никак себя не проявили. Соперник создал множество моментов, два их которых в конце первого тайма реализовал соскучившийся по футболу Криштиану Роналду. Победа со счетом 2:0 позволила «старой синьоре» выйти на второе место с отставанием в одно очко от «Милана».

Протокол игры  
Ювентус 2:0 Кальяри
(1:0) Роналду Криштиану 38'    
(2:0) Роналду Криштиану 42'    
Буффон Джанлуиджи Куадрадо Хуан Демирал Мерих Де Лихт Маттайс Данило Луис   53'   85' (Алекс Сандро (   85') Кулушевски Деян   85' (Кьеза Федерико (   85') Рабио Адриен   33'   69' (Дибала Пауло (   69') Мело Артур   54'   85' (Бентанкур Родриго (   85') Бернардески Федерико Мората Альваро   69' (Маккенни Уэстон (   69') Роналду Криштиану
Запасные: Щесны Войцех Вриони Джакомо Портанова Маноло Фработта Джанлука Пинсольо Карло Ди Пардо Алессандро
Краньо Алессио Пизакане Фабио Клаван Рагнар   70' (Карбони Андреа (   70') Валюкевич Себастьян Дзаппа Габриэле Марин Рэзван   70' (Калигара Фабрицио (   70') Рог Марко Трипальделли Алессандро   35'   46' (Соттил Рикардо (   46'   74') Уна Адам   81' (Олива Кристиан (   81') Педро Жоао Симеоне Джованни   80' (Паволетти Леонардо (   80')
Запасные: Черри Альберто Трамони Маттео Викарио Гульельмо Перейро Гастон Арести Симоне
21 ноября. Стадион "Альянц Стэдиум".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Кальяри
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Комментарии (4)
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1
FORZAYOU
22 Ноября 2020, 01:07

Думал, что первый гол отменят из-за Моратыча)

0
ингерман
22 Ноября 2020, 01:03

ай криро это вам не меци.. )))

1
beorn_n
22 Ноября 2020, 01:01

Уверенная победа. Надеюсь Де Лигхт - Демираль будут стабильно так же показывать уверенную игру в обороне. Выделить кого то сложно, все отыграли неплохо. Если только Куадрадо был самым активным. Всех с победой!

0
Underdog
22 Ноября 2020, 00:59

На зло скептикам

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