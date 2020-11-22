«Кальяри» чудом не был разгромлен «Ювентусом», у Роналду дубль

«Кальяри» достаточно неплохо начал сезон и держится в середине турнирной таблице. Сардинийцы в восьмом туре играли на выезде против «Ювентуса» и, на удивление, никак себя не проявили. Соперник создал множество моментов, два их которых в конце первого тайма реализовал соскучившийся по футболу Криштиану Роналду. Победа со счетом 2:0 позволила «старой синьоре» выйти на второе место с отставанием в одно очко от «Милана».